تقرير اميركي: على بايدن سحب قواته فورا من العراق

2022/02/12 | 14:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تساءل مقال في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، عن جدوى بقاء هذه القوات هناك، داعيا إلى سحبها، قائلا إن بقاءها يتسبب في عدد من المشاكل لأميركا والعراق.وأشار المقال، الذي كتبه تريتا بارسي وآدم وينشتاين من معهد كوينسي للأبحاث بواشنطن، إلى هجمات فصائل المقاومة ضد القوات الأميركية في العراق الشهر الماضي، مؤكدا أن هذه الهجمات […]

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