2022/02/12 | 14:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثرت قوة من حشد الشعبي، اليوم السبت، على 17 صاروخا نمساويا ومقذوفات في القائم بالانبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “قوة من اللواء الثالث في حشد محافظة الانبار عثرت، اليوم، على 17 صاروخا نمساويا ومقذوفات في القائم بالانبار”.وأضافت أن “العملية نفذت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وردت للواء”.وفي […]

ظهرت المقالة العثور على 17 صاروخاً نمساوياً ومقذوفات في القائم بالأنبار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على 17 صاروخاً نمساوياً ومقذوفات في القائم بالأنبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على 17 صاروخاً نمساوياً ومقذوفات في القائم بالأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).