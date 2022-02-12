قانوني: الدعوى ضد زيباري الأولى من نوعها ولايستطيع احد التكهن بمصيرها

2022/02/12 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير القانوني علي التميمي , السبت , ان الدعوى المقامة ضد مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية هي الأولى من نوعها ولم يسبق للمحكمة الاتحادية ان عرضت عليها دعوى مشابهة, مبينا انه لا يستطيع احد التكهن بمصير تلك الدعوى.وقال التميمي في تصريح لـ / المعلومة /, ان ” المحكمة […]

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