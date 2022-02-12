2022/02/12 | 14:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت وزارة الخارجية، اليوم السبت، من العراقيين المتواجدين في أوكرانيا بمغادرة الأراضي الأوكرانية.وذكر بيان للوزارة أنه “حرصاً من وزارة الخارجيّة على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ في أوكرانيا ونتيجةً للظروف الاستثنائيّة هناك تحثُّ الوزارة الجالية على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة”.ودعت الوزارة “موظفي السفارة العراقية في كييف التمتع […]

ظهرت المقالة العراق يطلب من رعاياه مغادرة الأراضي الأوكرانية أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يطلب من رعاياه مغادرة الأراضي الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يطلب من رعاياه مغادرة الأراضي الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).