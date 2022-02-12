العراق يطلب من رعاياه مغادرة اوكرانيا - عاجل

2022/02/12 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادطالبت وزارة الخارجية، اليوم السبت، من العراقيين المتواجدين في أوكرانيا بمغادرة الأراضي الأوكرانية.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أنه "حرصاً من وزارة الخارجيّة على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ في أوكرانيا ونتيجةً للظروف الاستثنائيّة هناك تحثُّ الوزارة الجالية على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة".

ودعت الوزارة "موظفي السفارة العراقية في كييف التمتع بالإجازةِ السنويةِ بشكلٍ يكفل سلامة أفراد البعثة".

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