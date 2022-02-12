العثور على 17 صاروخا

2022/02/12 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

عثرت قوة من اللواء الثالث في حشد محافظة الانبار، اليوم السبت، على 17 صاروخا "نمساويا" ومقذوفات في القائم بالانبار.

وذكر اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العملية ونفذت وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة وردت للواء".

وأضاف أنه "وفي ذات السياق عثرت قوة أخرى من حشد محافظة الانبار على 4 مقذوفات هاون وجليكان معبأ بمادة (c4) في الصحراء الغربية بالمحافظة، حيث تم اتلافها بشكل آمن".

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