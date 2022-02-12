2022/02/12 | 14:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت القوات الامنية القبض على متهم بجريمة القتل وآخر بسرقة 17 مليون دينار في بغداد .وذكر بيان لوزارة الداخلية: تم القبض على سائق تك توك في منطقة الاورفلي شرقي بغداد قام بسرقة حقيبة نسائية بداخلها مبلغ من المال قدره 17 مليون دينار ومخشلات ذهبية ومستمسكات رسمية.واضاف : تم ضبط المسروقات في داره وتم تدوين أقوال المتهم ابتدائياً وقضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446 ق.ع .واضاف : ان مفارز مكتب مكافحة إجرام الغزالية القت القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل بالاشتراك مع متهم آخر تم القبض عليه مسبقاً ضمن قاطع المسؤولية.واشار الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل./انتهى3

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