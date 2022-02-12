المركزي العراقي يعلن عن مشاريع عمرانية في النجف القديمة

2022/02/12 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البنك المركزي العراقي،

مصطفى غالب، أن صندوق المبادرات

المجتمعية (تمكين) سينفذ عدداً من

المشاريع العمرانية في مدينة النجف

الاشرف القديمة.

وذكر إعلام صندوق المبادرات المجتمعية

"تمكين" في بيان

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