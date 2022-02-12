الداخلية تعلن احتجاز المقدم

2022/02/12 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الداخلية، توضيحاً حول

ملابسات موضوع المقدم "عمر نزار"،

المنسوب الى فرقة الرد السريع.

وقالت الداخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "هذا الضابط هو الآن قيد

الاحتجاز وان هناك لجنة قانو

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