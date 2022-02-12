2022/02/12 | 14:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت وزارة الخارجية، السبت، موظفي السفارة العراقيّة في كييف بالتمتع بالإجازة السنوية بشكل يكفل سلامة أفراد البعثة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، (12 شباط 2022)، أنه "حفاظا على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ في أوكرانيا ونتيجةً للظروف الإستثنائيّة هناك، تحثُّ الوزارة الجالية الكريمة على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة".

وأضافت أنها "وجهت موظفي السفارة العراقيّة في كييف إلى التمتع بالإجازةِ السنويةِ بشكلٍ يكفل سلامة أفراد البعثة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يصدر توجيهات لأعضاء بعثته الدبلوماسية في العاصمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يصدر توجيهات لأعضاء بعثته الدبلوماسية في العاصمة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).