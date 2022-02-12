العراق يتحرك على 3 دول لتعزيز قدراته الدفاعية

2022/02/12 | 14:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يخطط العراق لتعزيز قدراته الدفاعية في المجالين الجوي والبري من خلال التحرك لشراء طائرات مقاتلة ،وأخرى مسيرة فضلاً عن شراء الدبابات والمدافع والحصول على عدة أنظمة دفاعية من مصادر مختلفة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر رسمي رفيع قوله، إن ” هناك خططاً لزيادة عدد الدبابات وزيادة […]

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