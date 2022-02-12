الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا

2022/02/12 | 14:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت الكويت رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد، على خلفية تصعيد التوترات حوله بين روسيا والغرب.وحثت الخارجية الكويتية، في بيان نشرته اليوم السبت، مواطني البلاد الراغبين في السفر إلى أوكرانيا على تأجيل هذه الرحلة في الوقت الراهن.كما دعت الوزارة الكويتيين المتواجدين في أوكرانيا إلى “المغادرة حفاظا على سلامتهم”، والتواصل […]

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