محافظة عراقية تحدد آلية “تحليق الدرونات” في سماء المدن

2022/02/12 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مصدر امني رفيع في ديالى، السبت، عن تحديد الية تحليق الدرونات في سماء المدن والارياف.وقال المصدرفي حديث لـ/ المعلومة/،انه” في ظل التحديات الامنية ولمنع استغلال طائرات الدرون في قضايا تضر المشهد الامني العام في ديالى تم وضع الية محددة لتحليقها لتصوير فعاليات اجتماعية او حتى لوسائل الاعلام تستلزم تقديم طلبات مسبقة […]

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