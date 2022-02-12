2022/02/12 | 14:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g6VONa72h48

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جليل اللامي: اذا كان هناك برلمانيين على قدر من الشجاعة يجب مراجعة عقد الماء لحقن حقل الزبير النفطي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جليل اللامي: اذا كان هناك برلمانيين على قدر من الشجاعة يجب مراجعة عقد الماء لحقن حقل الزبير النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).