2022/02/12 | 14:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: A-RgdHGQr4Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلتنا في اربيل: لا تفاصيل حتى الان حول اجتماع المكتبين السياسيين الحزبين الكرديين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلتنا في اربيل: لا تفاصيل حتى الان حول اجتماع المكتبين السياسيين الحزبين الكرديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).