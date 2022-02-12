رصد أعراض جديدة بعد التعافي من كورونا

2022/02/12 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… رصد علماء أعراضا في أجسام المصابين بفيروس كورونا، بعد تعافيهم من الإصابة، وهي علامة تظهر الآثار الطويلة المدى للإصابة بمرض”كوفيد-19″ الذي يسببه الفيروس.ووجدت دراسة نشرت في المجلة الطبية “BMJ” أن 32 من بين كل 100 مصاب بكورونا من كبار السن عام 2020، عانوا من أعراض جديدة تتطلب عناية طبية في الأشهر التالية للإصابة.[…]

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