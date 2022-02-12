ألمانيا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا

2022/02/12 | 14:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت ألمانيا، اليوم السبت، رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة الاراضي الاوكرانية على وجه السرعة.يتبع …

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