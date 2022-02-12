مفاجأة.. رونالدو يفتح باب الرحيل عن مانشستر يونايتد

2022/02/12 | 14:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، اليوم السبت، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، يفكر في مغادرة “أولد ترافورد” معقل مانشستر يونايتد، الصيف المقبل.ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن رونالدو أخبر أصدقاءه المقربين، أنه يشعر بعمره لأول مرة في مسيرته الطويلة والمليئة بالألقاب، وبأنه يفكر في إنهاء تجربته مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل.وعاد رونالدو […]

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رونالدو يفتح باب الرحيل عن مانشستر يونايتد أولاً على الايام نيوز.

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