2022/02/12 | 14:37 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 12 شباط (فبراير) 2022، برحيل بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة البطريرك مار أدى الثاني.

وفيما يلي نص التعزيّة:

نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى مؤمني الكنيسة الشرقية القديمة والأخوات والإخوة المسيحيين في كوردستان والعراق، في رحيل قداسة البطريرك مار أدي الثاني بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة ونشاطرهم أحزانهم بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

12 شباط (فبراير) 2022

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل البطريرك مار أدي الثاني) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزّي برحيل البطريرك مار أدي الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).