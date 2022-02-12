العراق يدعو رعاياه لمغادرة أوكرانيا وسط ترجيحات بغزو روسي وشيك

2022/02/12 | 14:37 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث العراق اليوم السبت جميع رعاياه على مغادرة أوكرانيا بعد تصاعد التوتر في ظل ترجيحات بغزو روسي وشيك.

وسبق أن دعت دول عديدة جميع مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا فوراً وعدم السفر إليها، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا.

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