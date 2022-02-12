خارجية أمريكا تأمر بمغادرة جميع الموظفين غير الأساسيين بسفارتها في كييف

2022/02/12 | 14:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، جميع الموظفين غير الأساسيين بسفارتها في العاصمة الأوكرانية، كييف، بالمغادرة.

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