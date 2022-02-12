2022/02/12 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، اليوم السبت، مركز شرطة الوحدة التابع لمديرية شرطة محافظة بغداد، ذلك بعد بعد انباء هروب موقوفين من المركز.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، تفقد الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة مركز شرطة الوحدة الواقع جنوب العاصمة بغداد يرافقه عدد من القادة ومدراء المديريات وتأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة المستمرة لمراكز الشرطة وعملها في تنفيذ الواجبات الامنية والادارية".

واكد محمود "على الارتقاء بواقع العمل الشرطوي للمراكز الامنية كونها على تماس مباشر مع المواطنين وذلك يستدعي الالتزام بمبادئ حقوق الانسان وبناء علاقات وطيدة مع الاهالي لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنفذ كافة اوامر القبض بحق المطلوبين، كما اطلع على سجن الموقوفين والتحصينات الخاصة به"، مشدداً على اخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الموقوفين وتشديد الحراسة عليهم

وعلى هامش زيارته التقى بعدد من شيوخ ووجهاء المنطقة مستمعاً الدور الكبير الذي تقوم به عناصر الشرطة في المنطقة ومدى التعاون بين المواطن ورجل الامن، بحسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انباء عن هروب موقوفين من السجن.. زيارة أمنية لمركز شرطة الوحدة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انباء عن هروب موقوفين من السجن.. زيارة أمنية لمركز شرطة الوحدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).