العراق يطالب رعاياه بمغادرة الأراضي الأوكرانية

2022/02/12 | 14:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد طالبت وزارة الخارجية، اليوم السبت، العراقيين بمغادرة الأراضي الأوكرانية.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حرصاً من وزارة الخارجيّة على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ في أوكرانيا ونتيجةً للظروف الاستثنائيّة هناك تحثُّ الوزارة الجالية على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة”.ودعت الوزارة، موظفي …

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