الخارجية الأميركية تأمر موظفي سفارتها غير الأساسيين بمغادرة أوكارانيا

2022/02/12 | 14:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، موظفي سفارتها غير الأساسيين بمغادرة كييف، جاء ذلك على خلفية تحديد روسيا موعد لغزو أوكرانيا.وقالت السفارة الأمريكية بأوكرانيا، ان “وزارة الخارجية أمرت موظفي السفارة غير الأساسيين بمغادرة كييف”.وكانت الخارجية الأمريكية، أمرت في وقت سابق أسر موظفي السفارة في كييف بالمغادرة، لكنها تركت الأمر …

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