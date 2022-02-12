ضبط حاوية “دراجات نارية” مخالفة للشروط في ميناء أم قصر

2022/02/12 | 14:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، السبت، ضبط حاوية تحتوي (دراجات نارية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بمحافظة البصرة.وذكرت الهيأة في بيان تلقت وكالة المعلومة/، نسخة منه، انها “وبجهود ومتابعة ميدانية لكافة البضائع في منفذ ميناء أم قصر الأوسط، تمكنت من ضبط حاوية تحتوي (دراجات نارية) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد […]

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