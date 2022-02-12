2022/02/12 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلت دفعة من المرضى العراقيين تضم العشرات من المواطنين الى تركيا.

وذكرت مصادر في محافظة البصرة ان الدفعة وهي الثانية من نوعها ضمت العشرات من ذوي الحالات المستعصية الموفدين للعلاج خارج العراق على نفقة المحافظة حيث ستجرى لهم عمليات معقدة تشمل جراحة الجملة العصبية وزراعة الكبد وجراحة القلب المفتوح للأطفال واستئصال أورام من النخاع الشوكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات من المصابين بأمراض مستعصية يغادرون الى تركيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات من المصابين بأمراض مستعصية يغادرون الى تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).