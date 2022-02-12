ارتفاع اسعار صرف الدولار في العاصمة بغداد

2022/02/12 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بشكل طفيف ،اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار ليوم الخميس الماضي 147925 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان بورصة الدولار لا تتداول ايام العطل الرسمية فيها.

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