كوليبالي يزين قائمة نابولي امام انتر ميلان

2022/02/12 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المدير الفني لنابولي لوتشيانو سباليتي ،اليوم السبت، قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان، في قمة الجولة 25 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم، على ملعب دييجو مارادونا.

وشهدت قائمة فريق الجنوب عودة كاليدو كوليبالي، مدافع الفريق، بعدما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية رفقة منتخب بلاده السنغالي.

وجاءت قائمة نابولي كالتالي:

حراس المرمى: مارفيلا، ميريت، أوسبينا.

الدفاع: دي لورينزو، فوزي غلام، خيسوس، كوليبالي، مالكويت، ماريو روي، رحماني.



زانولي.

الوسط: أنجويسا، دييجو ديمي، إليف إلماس، لوبوتكا، فابيان رويز، زيلينسكي.

الهجوم: إنسيني، ميرتينيز، أوناس، أوسيمين، بيتانيا، بوليتانو.

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