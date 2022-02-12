لجنتا الصدر و الخزعلي تدينان جرائم القتل في ميسان

2022/02/12 | 14:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دانت لجنتا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر والامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي جميع جرائم القتل في محافظة ميسان .وقالت في بيان مشترك انها:- تدين ونستنكر جميع جرائم القتل في المحافظة.٢- تدعم وتساند القضاء والاجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور الأكبر في فرض القانون والحد من الجريمة .٣-تقف على مسافة واحدة من الجميع.٤-استمرار عمل اللجنة ومتابعة التحقيق وكشف الجناة من أجل أخذ جزائهم العادل قانونياً.٥- تدعو أهالي محافظة ميسان للتحلي بالصبر لتفويت الفرصة على من يريد اثارة الفتنة بين ابناء الأب الواحد (محمدالصدر).٦-تأمل من وسائل الاعلام توخي الحذر والدقة في نقل الاخبار من مصادرها الصحيحة وليس من ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي المغرضة./انتهى3

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