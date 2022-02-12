غدا.. لقاء الاهلي المصري والهلال السعودي في مباراة المركز الثاثل لمونديال الاندية

2022/02/12 | 14:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يلتقي في الساعة الرابعة عصر يوم غد السبت ناديا الاهلي المصري والهلال السعودي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال الاندية المقامة حاليا في الامارات العربية.وهذه المرة الثانية لبطل آسيا الهلال ، التي يلعب فيها على برونزية البطولة، بعد أن خسرها في نسخة عام 2019 بقطر، أمام مونتيري المكسيكي (4-3) بركلات الترجيح، إثر نهاية المباراة بالتعادل (2-2).أما بطل إفريقيا، فقد سبق له الفوز بالميدالية البرونزية لمونديال الأندية مرتين، عامي 2006، 2021.ولم يسبق للمنتخبين المصري والسعودي، أن التقيا بشكل رسمي، حيث جاءت جميع المباريات السابقة بصبغة ودية، سواء في البطولات العربية أو غيرها.وجمعت المواجهة الأولى الهلال والأهلي بالسعودية، في تصفيات البطولة العربية للأندية أبطال الكأس عام 1989، وتعادلا (1-1)، وأحرز للأهلي طاهر أبو زيد، وسجل للهلال إبراهيم الجرمان.وجاءت المباراة الثانية في بطولة النخبة العربية، عام 1995 على ملعب الملك فهد الدولي، وانتهت بفوز الفريق المصري (1-0)، وسجل الهدف الوحيد الغاني أحمد فيليكس.أما ثالث اللقاءات فكان في بطولة العرب لأبطال الدوري، عام 1996 لحساب الدور نصف النهائي، وانتصر الأهلي أيضا (2-1) بهدف ذهبي خلال الوقت الإضافي.وأحرز للأهلي أحمد عبد المنعم كشري وأحمد نخلة، أما هدف الهلال فسجله يوسف الثنيان.وجاء الفوز الأول والوحيد للهلال في بطولة الصداقة الدولية، عام 1998، بهدف دون رد في النهائي.كما التقى الفريقان وديًا عام 2013، وانتهت المباراة بالتعادل (1-1) في العاصمة السعودية الرياض، على ملعب الملك فهد الدولي.وكانت آخر مواجهة بين العملاقين، في دور المجموعات بالبطولة العربية عام 2004، وتعادلا في القاهرة دون أهداف.وبذلك، يكون الفريقان قد التقيا في 6 مباريات، فانتصر الأهلي مرتين مقابل مرة للهلال، بينما كان التعادل في 3 مناسبات./انتهى3

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