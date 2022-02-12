مبادرة الاطار تخرق الانسداد وتفتح نافذة نحو الحل المنشود

2022/02/12 | 14:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص ..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، السبت، ان مبادرة الإطار التنسيقي، خرقت الانسداد السياسي وفتحت نافذة جديدة نحو الحل السياسي المنشود في اكمال الاستحقاقات الدستورية المتبقية بعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة.وقال جعفر لوكالة /المعلومة/، ان “مبادرة الإطار التنسيقي جاءت في التوقيت المناسب للخروج من الانسداد والمساهمة بتحريك حالة الجمود […]

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