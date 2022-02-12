الاعمار تجري أكثر من 7 الآف فحص انشائي مختبري خلال الشهر الماضي

2022/02/12 | 14:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، انجاز أكثر من 7 الآف فحص انشائي مختبري خلال الشهر الماضي.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنها “انجزت (7085) فحصاً انشائياً مختبرياً في العاصمة بغداد لشهر كانون الثاني الماضي، عن طريق مختبر بغداد المركزي التابع للمركز الوطني للمختبرات الإنشائية احد تشكيلات الوزارة”.[…]

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