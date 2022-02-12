رغم الاكتفاء الذاتي.. ارتفاع كبير في أسعار الاسماك في السوق العراقي

2022/02/12 | 14:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجود تلاعب في الأسعار.

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