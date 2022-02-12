جبل كورك يطلق

2022/02/12 | 14:58 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - انطلق المهرجان الرابع للثلوج في جبل كورك بمشاركة العديد من الناشطين والسائحين الذين يتوافدون للتمتع بالفعاليات والمناظر الساحرة.

وبدأ المهرجان فعالياته قبل منتصف ظهيرة اليوم تحت إشراف مديرية السياحة في سوران ومركز رواندز للسياحة والمجمع السياحي في كورك.

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