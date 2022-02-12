“الجغرافيا مستبدة”: اوكرانيا، تايوان، “سيف االقدس”، النووي والمسيّرات

2022/02/12 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد التطورات الاخيرة في اوكرانيا وتايوان وفلسطين وافغانستان واليمن وسوريا والعراق ولبنان وكازخستان، والكورونا والبيئة والنووي الايراني والصواريخ والطائرات المسيىّرة والاقتصاد وعشرات الامثلة الاخرى، يتردد كثيراً قول نابليون “ان الجغرافيا مستبدة”، بمعنى انها تخضعك لاحكامها.فنابليون اكتوى بنار الجغرافيا الروسية وثلوجها (1812)، ولم يتعلم هتلر درس الجغرافيا من سلفه، فكانت هزيمته في “ستالينغراد” سبباً رئيسياً […]

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