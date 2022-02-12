الاعرجي يبحث مع السفير الجزائري ملف مخيم الهول والتعاون بمكافحة الارهاب

2022/02/12 | 15:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث مستشار الامن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم السبت، مع السفير الجزائري بلقاسم محمدي ملف مخيم الهول والتعاون بمكافحة الارهاب بين البلدين.وذكر بيان لمكتب الاعرجي، إن الاخير “استقبل بمكتبه اليوم، السفير الجزائري في بغداد، بلقاسم محمدي، واستعرض،العلاقات الأخوية التأريخية بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.وأضاف انه “كما جرى بحث […]

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