توصيات لسجن الوحدة في بغداد بتشديد الحراسة على الموقوفين

2022/02/12 | 15:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الفريق عماد محمد محمود، اليوم السبت، باخذ الحيطة وتشديد الحراسة على الموقوفين في سجن الوحدة ببغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته “ايرث نيوز”، ان “الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة تفقد مركز شرطة الوحدة الواقع جنوب العاصمة بغداد يرافقه عدد من القادة ومدراء المديريات […]

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