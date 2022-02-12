2022/02/12 | 15:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..صحافي يمني : 17 دولة عربية و 60 دولة أجنبية يقودون الحرب على اليمن) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..صحافي يمني : 17 دولة عربية و 60 دولة أجنبية يقودون الحرب على اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).