أزمة أوكرانيا.. مكالمات بين بايدن وبوتين وماكرون وسط تحذيرات الغزو

2022/02/12 | 15:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، محادثات هاتفية جديدة مع نظيريه الأميركي، جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت حذرت الولايات المتحدة من احتمال غزو موسكو لأوكرانيا في غضون أيام.

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