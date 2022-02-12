الكرملين يرفض اتهامات نيته غزو أوكرانيا.. هذه آخر المستجدات

2022/02/12 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا ترفض اتهامات الغزو بينما تعتقد الولايات المتحدة وحلفاء الناتو الآن أن روسيا حشدت ما يكفي من القوات والأسلحة لشن هجوم على أوكرانيا، وهو الاتهام الذي رفضته موسكو.

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