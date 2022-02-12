المناطق السورية التي تسيطر عليها تركيا ملاذاً لمسلحي داعش

2022/02/12 | 15:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أرمين تيغراناكيرت ..إنتشرت الأسبوع الماضي أنباء حول العالم عن القضاء على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو إبراهيم القرشي على يد القوات المسلحة الأمريكية في إدلب السورية. ونزلت قوات أمريكية خاصة من مروحيات في مدينة أطمة القريبة من الحدود التركية في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، وبدأت بعد ذلك بإقتحام المبنى الذي كان […]

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