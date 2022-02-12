العثور على صواريخ وقاذفات بعملية استباقية في ديالى

2022/02/12 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تمكنت القوات الأمنية، اليوم السبت، من العثور على عدد صواريخ وقاذفات خلال عملية استباقية في ديالى.

وأوضح بيان صادر عن وكالة الاستخبارات تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "وفقاً لتوجيهات اللواء الركن حسن جواد كاظم قائد فرقة المشاة الأولى، نفذ الفوج الاول لواء المشاة الأول عمليات استباقية بالقرب من زور نهر الوند بمحافظة ديالى".

وأضاف ان "القوات تمكنت من العثور خلالها على صاروخ SBg9 تالف عدد1 ، صاروخ قاذفه ضد الدروع تالف عدد2، وعبوة محلية الصنع عدد"، مبيناً انه "تم تفجير المواد ميدانيا من قبل مفرزة المعالجة المرافقة للقوة".

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