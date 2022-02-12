الصحة العالمية تتوقع ظهور مزيد من السلالات المتحورة لفيروس كورونا

2022/02/12 | 15:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت كبيرة العلماء، في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، ظهور سلالات متحورة من فيروس كورونا.وقالت سواميناثان، اليوم الجمعة خلال زيارتها ومدير المنظمة الى جنوب افريقيا : إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا.وأضافت سواميناثان : رأينا الفيروس يتطور ويتحور...لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة، سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة.وكانت المنظمة، أعلنت أمس الاول الأربعاء، حاجتها إلى 16 مليار دولار لدعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة فيروس كورونا.وأوضحت أن "المبلغ يمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية"، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض./انتهى3

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