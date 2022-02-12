2022/02/12 | 15:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العصائب تصدر بيانا حول اعتقال” مسؤول” عن عمليات اغتيال واختطاف في ميسان

ظهرت المقالة العصائب: تبرأنا من المسؤول عن عمليات الاغتيال في ميسان منذ عامين أولاً على ايرث نيوز.

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