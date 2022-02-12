قتل شقيقه واغتصب بناته .. عمليات بغداد: قاتل وزانٍ للمحارم في قبضة قواتنا الامنية (صورة)

2022/02/12 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على

قاتل وزانٍ بالمحارم في منطقة النهروان.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "على ضوء المناشدات الواردة في

مواقع التواصل الاجتماعي لعائلة تدعي

قيام احد اف

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