2022/02/12 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة مشتركة من اللوائين 33، و21 في

قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي،

اليوم السبت، عملية أمنية لتأمين

وتفتيش قرى وتلول جنوب غرب الموصل.

وذكر بيان لاعلام الحشد وتلقته وكالة

نون الخبرية، أن "القوة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية في الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).