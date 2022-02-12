أمطار في هذه المناطق.. تعرف على طقس العراق للايام الاربعة المقبلة

2022/02/12 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

السبت، حالة الطقس في البلاد خلال

الأيام الاربعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا

اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون

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