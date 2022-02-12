العصائب تتبرأ من ’حسن طراد’ وتعلن دعم أوامر الاعتقال بحق منفذي اغتيالات ميسان

2022/02/12 | 15:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت حركة عصائب أهل الحق، السبت، دعم أوامر الاعتقال بحق منفذي الاغتيالات في ميسان.

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وذكرت الحركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 شباط 2022)، "استكمالا للجهود المبذولة من اجل درء الفتنة وابعاد مخاطرها واضرارها عن اهلنا في محافظة ميسان العزيزة، نعلن دعمنا الكامل لإجراءات الاجهزة الامنية في المحافظة لتنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين بجرائم القتل والاغتيال والخطف دون النظر إلى انتماءاتهم الجهوية او العشائرية".

وأكدت أن "الشخص الذي ادعى بعض المدونين المعروفين بدورهم المشبوه في وسائل التواصل الاجتماعي انتمائه للحركة والمدعو (حسن طراد) ليس لديه اي انتماء رسمي لحركتنا، وليس لنا اي علاقة به وسبق ان ادعى ذلك وصدرت براءة منه قبل عامين بتاريخ 10 شباط 2020".

وأضافت الحركة أننا "نؤكد دعمنا وموقفنا هذا فإننا ندعو كافة الاطراف إلى اعلان دعمها ووقوفها سياسيًا وإعلاميًا واجتماعيًا مع قواتنا الامنية والمؤسسة القضائية، وان لا تسمح للصفحات او القنوات او المدونين الذين يدعون الانتماء لهم بتضليل الرأي العام بنشر الاكاذيب والصاق التهم جزافًا ودون دليل وهم بذلك الفعل من حيث يشعرون او لا يشعرون يخدمون مشروع اذكاء الفتنة بين ابناء الوطن الواحد".

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