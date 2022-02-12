إقالة مدرب منتخب الإمارات قبل مواجهة العراق بالتصفيات

2022/02/12 | 15:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن الاتحاد الإماراتي بكرة القدم، إقالة مدرب المنتخب الوطني الهولندي فان مارفيك من منصبه.وذكر الاتحاد الإماراتي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “مجلس إدارة اتحاد الإمارات بكرة القدم، قررت إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة الهولندي فان مارفيك وكادره المساعد” وبين أن “القرار يأتي بناءً على توصية من لجنة المنتخبات والشؤون […]

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