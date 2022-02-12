المخابرات التركية تعتقل 14 شخصا خططوا لاختطاف معارضين إيرانيين

2022/02/12 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة الاناضول التركية ،اليوم السبت، عن قيام الاجهزة الامنية باعتقال 14 شخصا على خلفية الاشتباه بتعاونهم مع المخابرات الايرانية بهدف اختطاف معارضين ايرانيين.

الوكالة قالت ان جهاز المخابرات اعتقل هؤلاء الاشخاص ومن بينهم صاحب شركة دفاع وأحد العاملين في الشركة للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الإيرانية لتنفيذ خطط لاختطاف معارضين إيرانيين موجودين على الأراضي التركية.

وتابعت الوكالة، ان المعتقلين حصلوا على مبلغ 150 ألف دولار مقابل اختطاف معارضين إيرانيين وأن مسؤولي المخابرات الإيرانية تعهدوا بدفع مبلغ مقابل شخصيات أخرى يُخطط لاختطافها.

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